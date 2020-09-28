ايران تؤكد رفضها لأي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران لأي تدخل مباشر أو غير مباشر في لبنان، وقالت إن ذلك لن يسهم في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريح، اليوم الاثنين، أن "قضية لبنان قضية داخلية، ونعتقد أنه ينبغي حلها ضمن الإطار اللبناني وإرادة الشعب اللبناني والدول الأخرى يمكن لها تقديم المساعدة فحسب".
كما أكد أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن داخلي وينبغي حله ضمن إرادة الشعب اللبناني.
وقال خطيب زاده: "أجرينا مباحثات مع فرنسا حول لبنان في وقت سابق، لكننا لا ندعو أي دولة للتدخل في شؤون لبنان".
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