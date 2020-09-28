قرقاش: اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن تعزيز دولة الإمارات لعلاقتها مع إسرائيل، سيسهم فى دعم الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق مبدأ حل الدولتين.





تصريحات قرقاش، جاءت خلال جلسة افتراضية على شبكة الإنترنت، عبر موقع "المجتمع الآسيوى" حيث حاوره فيها رئيس معهد سياسة المجتمع الآسيوى، رئيس الوزراء الأسترالى السابق، كيفن رود، حيث أوضح أن الاتفاق الذى أبرمته بلاده مع إسرائيل مؤخرا يعزز دور دولة الإمارات فى إقامة السلام بين إسرائيل وفلسطين، على أساس حل الدولتين، حيث قال "سيسهم السلام فى جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ولفت إلى أن تطوّر العلاقات مع إسرائيل، يأتى بصورة طبيعية فى منطقة سريعة التغير والتطور، وأن الإمارات، قد عززت علاقتها مع إسرائيل، لأنها تعمل بشكل حقيقى من أجل المنطقة والتنمية المستقبلية فيها، ولا يمكن لأى أحد التغاضى عن الفرص الإيجابية للعمل مع أى دولة، وإرساء التعاون فى مختلف المجالات البناءة، حتى إن وجدت اختلافات.

وأكد أن دولة الإمارات تتطلع للمستقبل دوماً، وتدرك أنه لو لم يتم تحطيم الصور النمطية، وفى حال امتنعنا عن التفكير بشكل استراتيجي، فإن الفشل سيكون محتّماً على المنطقة، بحيث لن تستطيع المنافسة فى العقود المقبلة، مضيفاً أن تحقيق المنافسة والتقدم فى المنطقة مستقبلاً، يعيقه استمرار مواقف العداء التى تم اتخاذها منذ أمد بعيد.