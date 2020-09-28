احتفاء مركز صحي الغيلانة باليوم الوطني٩٠

أحتفل مركز صحي الغيلانة باليوم الوطني “٩٠” باشراف من مدير المركز الاستاذ طلال مقحص السهلي. حيث تم تزين المركز بصوره خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- وباعلام المملكة العربية السعودية ، وقد اشتمل الاحتفال توزيع المطويات والهدايا والضيافه على المراجعين. اظهر المزيد

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