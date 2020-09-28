الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تفعل مبادرة ” انتماء”

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي_جدة : ضمن مبادرات لك ياوطن والتي أطلقة الكلية التقنية الرقمية للبنات إحتفالاً باليوم الوطني ، بالتعاون مع كشافة المعهد الثانوي الصناعي بجدة ، حيث شاركت فيها الخدمات المساندة ، وذلك لتعزيز الانتماء الوطني بين أفراد المجتمع ، نظير جهودهم وعطائهم نحو خدمة المجتمع.. بدورها ذكرت عميدة الكلية أ_حياة الغامدي إن هذا التكريم والتتويج يعتبر جانب مهم من جوانب الشراكة المجتمعية والإنسانية التي يحث عليها الدين الإسلامي ، مما يزيد من مكانة هذه الشريحة في نفوس الآخرين وإدراك حجم الدور الذي يقومون به ، وشملت هذه المبادرة العديد من القطاعات الحيوية والحكومية.