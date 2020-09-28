الصحة .. تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 333648 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317846 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4712 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11090 والحالات الحرجة 1034 حالة. اظهر المزيد

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