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السعودية تطالب أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار واللجوء للطرق السلمية

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بسنت فاروق 2020-09-28 14:03 0 تبليغ

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وقالت وكالة الأنباء "واس" إن "حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

واندلعت اشتباكات بين قوات أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قره باغ، الواقع داخل أذربيجان ولكن يديره منحدرون من أصل أرميني، ما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار فى جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التى تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

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