أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، عن قلق وخيبة أمل إزاء استقالة رئيس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى أديب، داعيًا لبنان لتشكيل حكومة لأجل الحصول على دعم مالى من صندوق النقد الدولى.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن التكتل ينظر "بخيبة أمل وقلق لاستقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب والملابسات التى أدت إلى قراره". وأضاف بوريل فى بيان رسمى: "على القيادات فى لبنان التوحد وبذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة بسرعة.. التشكيل السريع للحكومة سيكون ضروريًا أيضًا للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد الدولى".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى : نشعر بخيبة أمل تجاه لبنان بعد استقالة أديب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.