عاجل.. انفجار يستهدف رتلا أمريكيا شرقى بغداد

وتتعرض القوات الأمريكية فى العراق لهجمات على فترات متقطعة، وكان الهجوم الأول الذى وقع فى 11 يوليو الماضى هو الأشد عنفًا، إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران فى 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولى فى محافظة الديوانية، جنوبى البلاد.

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