العراق يسجل 4116 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى، بحسب وكالو الأنباء السعودية، بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 9052، فيما تم تسجيل 4111 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 284784 حالة.

وبلغ عدد المصابين فى المستشفيات فى عموم العراق حتى اليوم 59730، منهم 532 فى العناية المركزة .