الارشيف / أخبار عربية

البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحب البرلمان العربي باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي في ضوئه ستقوم الحكومة اليمنية الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما ستقوم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإطلاق 400 أسير، داعيا إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أن هذا الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والذي يأتي تنفيذا لاتفاق استوكهولم الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، يجب أن يمثل دافعا قويا لدى المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف خاصة ميليشيا الحوثي لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملة في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا