البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

رحب البرلمان العربي باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي في ضوئه ستقوم الحكومة اليمنية الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما ستقوم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإطلاق 400 أسير، داعيا إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أن هذا الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والذي يأتي تنفيذا لاتفاق استوكهولم الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، يجب أن يمثل دافعا قويا لدى المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف خاصة ميليشيا الحوثي لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملة في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.