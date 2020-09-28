عاجل .. مقتل 5 وإصابة 4 فى هجوم بصاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد

أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 بصاروخ كاتيوشا سقط على منزل خلف مطار بغداد، العاصمة العراقية.



أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 بصاروخ كاتيوشا سقط على منزل خلف مطار بغداد، العاصمة العراقية. وأوضحت القناة أن الصاروخ الكاتيوشا الذى سقط على منزل قرب مطار بغداد، كان يستهدف مطار بغداد.





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