السفارة الأمريكية ترحب باتفاق تبادل الأسرى فى اليمن

أشادت السفارة الأمريكية فى اليمن بجهود الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية تبادل الأسرى التى تم الإعلان عنها مؤخرًا .



أشادت السفارة الأمريكية فى اليمن بجهود الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية تبادل الأسرى التى تم الإعلان عنها مؤخرًا . ووفقًا لنبأ عاجل بثته شبكة "العربية" الإخبارية، دعت السفارة الأمريكية فى اليمن، للتطبيق الفورى لاتفاق تبادل الأسرى، مؤكدة أن ذلك الاتفاق خطوة نحو السلام.





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