الكاظمى يأمر بتوقيف قادة مناطق انطلقت منها صواريخ تجاه مطار بغداد

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، أمر، مساء اليوم الاثنين، بتوقيف قادة المناطق التى انطلقت منها الصواريخ تجاه مطار بغداد، وأدت لوقوع ضحايا ومصابين.





وقال الكاظمى، تعلقيا على الحادث "لن نسمح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن العراقى دون أن تنال جزاءها العادل".

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، أن عصابات إجرامية استهدفت منزلا بصاروخ فى الرضوانية، ببغداد، أدى لمقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها فى سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبرى عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".

وتابعت أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية فى التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية"، متوعدا بمعاقبة كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية.

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وأكدت أنه "أمر بفتح تحقيق فورى بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات"، مشددا على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية فى المرحلة الراهنة، للحد من هذه الجرائم التى تروّع المواطنين.

ولفتت إلى أن الكاظمى شدد على عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل.