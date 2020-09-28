عُمان : 15 وفاة و607 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و607 إصابات جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و607 إصابات جديدة بفيروس كورونا وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكدت وزارة الصحة، إرتفاع العدد الإجمالى إلى 924 وفاة و 98057 إصابة.

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