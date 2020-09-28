الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا فى جنيف بشأن ليبيا فى 5 أكتوبر المقبل

ووقعت الأطراف الليبية المجتمعة فى مدينة الغردقة، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم أولية تنص على تشكيل هيئة عسكرية تشمل جميع الطوائف الليبية.

ووفقًا لأنباء عاجلة نشرتها شبكة "العربية"، سترفع اللجان العسكرية الليبية بالغردقة توصياتها للبعثة الأممية، حيث جرى الاتفاق على إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة، على أن تتكفل هذه الهيئة بحماية مقر الحكومة الليبية ومنشآت النفط.

كما اتفق المجتمعون من أبناء ليبيا فى الغردقة على توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم الليبية، متوافقين على دمج أبناء ليبيا فى المؤسسة العسكرية الليبية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة.