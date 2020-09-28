عاجل .. السعودية تطيح بخلية إرهابية من 10 أشخاص تدربوا فى إيران

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرَّح المُتحدث الرسمى لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثورى فى إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

وأضاف المتحدث "قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات، وقد أسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات فى إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضى عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم فى الوقت الراهن".

وتابع أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة فى موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، مشيرا إلى أنه تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

واختتم المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودى أن "رئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم فى التصدى لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".