النيابة تمنع رئيس موريتانيا السابق من مغادرة نواكشوط

قررت النيابة العامة فى موريتانيا، اليوم الإثنين، منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط، مع استمرار التحقيقات معه فى اتهامات بالتربح غير المشروع واختلاس أموال عامة، حسبما أفادت مصادر قضائية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أخلت السلطات الموريتانية سبيل عبد العزيز بعد استجوابه الليلة الماضية فى قسم شرطة الجرائم الاقتصادية، التى تحقق معه فى اتهامات بإهدار ثروة البلاد لغرض وحيد هو تكوين ثروة غير شرعية له ولأسرته.

وبنهاية الاستجواب، قررت النيابة منع الرئيس السابق من مغادرة الدائرة القضائية للمدينة حتى إشعار آخر.

وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أن قرار حظر مغادرة عبد العزيز للعاصمة يأتى بالتزامن مع موجة حر تعيشها نواكشوط، لافتة إلى أن الرئيس السابق كان منذ رحيله عن رئاسة الدولة يقضى وقتاً طويلاً فى مزرعة يمتلكها على مسافة مائة كيلومتر شمال العاصمة.

وذكرت المصادر القضائية أن عبد العزيز يواصل رفض الرد على أسئلة المحققين، متذرعًا بحصانته بصفته رئيسًا سابقًا لا تحق مساءلته إلا من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية فى البلاد.