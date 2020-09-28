أكثر من 15 مليار ريال.. تاسي السعودي ينهي تعاملاته على ارتفاع مستعيداً مستويات 8334.65 نقطة

الخليج – حسان الطريقي : أغلق مؤشر الأسهم السعودية مرتفعًا 41.03 نقطة عند مستوى 8334.65 نقطة، بلغت قيمة التداولات أكثر من 15 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضًا 740.37 نقطة، عند مستوى 13569.28 نقطة، بتداولات تجاوزت 37 مليون ريال. اظهر المزيد

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