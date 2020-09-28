5 إجراءات احترازية مهمة لسلامة المعتمرين بالمسجد الحرام

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كشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام، لسلامة المعتمرين، وذلك بعد قرار عودتهم مرة أخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع «تويتر» أهم الإجراءات المتخذة والتي جاءت كالآتي:
– تعقيم الحرم 10 مرات يوميًا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل.
– يمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود.
– تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.
– توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلقة حفاظًا على سلامتهم.
– الطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًا.
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