سوريا.. 30 إصابة جديدة بكورونا معظمها في ريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الاثنين: "تم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4102، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 194 حالة".
ولفت بيان الوزارة إلى شفاء 12 حالة من الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1074.
وحسب الوزارة توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس على النحو التالي: 12 في ريف دمشق، 8 في حلب، 5 في دمشق، 5 في حمص، في حين سجلت وفاتان في دمشق.
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