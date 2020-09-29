مشاعر حبيسة

حَلّ اليوم الوطني ومشاعر الحب المكتوبة حبيسة البريد ننتظر الفرج بأن يعود بريق النجمة اللامعة – صحيفة الخليج الإلكترونية – في سماء إعلامنا المشرق إلى السطوع من جديد، وتستعيد ضياءها المنير، وتقوم بدورها بين صحفنا المتلألئة حول وطننا الغالي ،و لكن بعد هذه الفترة من التوقف عز على قراءها ومتابعيها الانصراف لغيرها و نسيان ما قدمت في السنين الماضية على صفحاتها الإلكترونية من معلومات وأخبار متعددة الأغراض من شأنها اطلاع المتلقي على كل جديد ومفيد مع ايصال صوت المواطن ومناشداته وعرضها أمام المسؤول ، كما اسهمت في رفع مستوى الإعلام الإلكتروني بمشاركات هادفة في غاية الوضوح والشفافية تحت شعار المصداقية والأمانة الصحفية التي من شأنها تعزيز الثقة بين المتلقي والناشر ، وكانت أعلى كعبا و أوسع افقا في أداء الرسالة بمهنية راقية و مسؤولية واثقة ، ولو لم تكن بهذا المستوى الرصين لما تعرضت للقرصنة والاختراق –دائما الشجرة المثمرة تتعرض إلى الرمي بالحجارة – و لو لم تكن مؤثرة لما فتحت عليها جبهات الاختراق أكثر من مرة ،وتعطيل هذا الرافد الإعلامي الذي يساهم في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي وفقا لمعايير إعلامية صادقة تقوم على استقصاء الحقائق من مصادرها و استشراف المستقبل على اسس صحيحة وسليمة ،و بما يتلاءم مع قيمنا الدينية وما تفرضه الشيم الأصيلة و المروءة العربية وأمانة الكلمة وما يجب علينا من مؤازرة للقائمين على هذه الوسيلة الإعلامية المعطلة في سعيهم لإعادتها للقيام بدورها البناء، و كلنا أمل في راعي نهضتنا الإعلامية ( وزارة الإعلام الموقرة )لوضع حلول لمثل هذه الاختراقات ليستمر العطاء ويعم النفع بإذن الله ….والله من وراء القصد .