الجيش السودانى يتصدى لهجوم شنه فصيل متمرد فى دارفور

أعلن الجيش السودانى، إحباط هجوم على أحد مواقعه فى دارفور، شنته حركة متمردة كانت قد امتنعت عن الانضمام لاتفاق السلام الموقع فى أغسطس الماضى بين الخرطوم ومعظم الحركات فى الإقليم.





أعلن الجيش السودانى إحباط هجوم على أحد مواقعه فى دارفور، شنته حركة متمردة كانت قد امتنعت عن الانضمام لاتفاق السلام الموقع فى أغسطس الماضى بين الخرطوم ومعظم الحركات فى الإقليم.

وقال الجيش السودانى فى بيان: "فى ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك، قامت قوات تتبع لحركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، بالاعتداء والهجوم على قواتنا بمنطقة بالدونق بجبل مرة".

وأضاف: "تصدت لهم قوّاتنا المتمركزة فى الموقع بكل بسالة، ولاذ المهاجمون بالفرار".

ولم يشارك عبد الواحد محمد نور، الذى يقيم فى باريس فى المفاوضات التى جرت فى جوبا بين الحكومة السودانية وحركات التمرد فى دارفور وكردفان، والتى أثمرت اتفاقا تاريخيا يرمى لإنهاء نزاع أوقع عشرات آلاف القتلى.

Advertisements

وأبرمت الخرطوم اتفاق السلام مع "جبهة السودان الثورية"، وهى تحالف يضم 5 مجموعات تمرد وأربع حركات سياسية من إقليم دارفور، حيث اندلع النزاع فى 2003، ومن إقليمى جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث اندلع النزاع فى 2011 بعد سنوات من توقف الحرب بين شمال السودان وجنوبه عام 2005.