وكانت المشاورات الليبية، قد انطلقت فى 6 سبتمبر الجارى، تحت رعاية المملكة المغربية على الحوار الذى جمع ممثلين عن مجلس النواب الليبى، وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، وتم الإعلان وقتها عن توصل وفدى التفاوض إلى اتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل المباحثات الليبية فى المغرب المقررة غدا لوقت لاحق هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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