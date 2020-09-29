وزراء طاقة G20 يؤكدون التزامهم بالتعاون في مكافحة كورونا

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أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، كما أكدوا التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد-19، وأقروا إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.
واختتم الوزراء اجتماعًا استمر ليومين، يوم أمس الاثنين، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة؛ بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.
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