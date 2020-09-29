مقتل 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية فى الصومال

وبحسب إذاعة "القوات المسلحة الوطنية" فأن قوات الكوماندوز الخاصة نفذت منتصف الليلة الماضية عملية عسكرية مخططة فى منطقة ليجو التابعة لمحافظة شبيلى السفلى وأسفرت عن مقتل 7 من المليشيات المتمردة. وأوضح قائد الجيش الوطنى، أن عناصر ميليشيات الشباب المتطرفة التى قتلت فى العملية العسكرية كانت تعمل على أخذ الأموال إجبارياً من السكان المحليين فى المنطقة.

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