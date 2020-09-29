محمد بن راشد يعلن إطلاق مشروع ”المستكشف القمري” على أرض الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع ”المستكشف القمري“ على أرض الإمارات، من أجل استكشاف القمر، وسيكون بأيدي مهندسين إماراتيين.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر ”تويتر“: ”أطلقنا بحمد الله مشروعا إمارتيا جديدا لاستكشاف القمر.. سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.. سمّينا المستكشف القمري ”راشد“ تيمنا بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة“.

وأضاف: ”ستكون دولة الإمارات الدولة الرابعة عالميا التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربياً.. وسيرسل المستكشف القمري بيانات وصورا للمرة الأولى عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كل المراكز البحثية محليا وعالميا“.

وأردف قائلا: ”المشاركة في استكشاف القمر جزء من إستراتيجية الإمارات للفضاء .. لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة.. وبناء كوادر تخصصية.. والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.. وسيتم بناء المستكشف القمري ١٠٠٪ على أرض الدولة وبأيدي مهندسينا الإماراتيين“.