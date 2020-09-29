عاجل.. قصف تركى على قرية كردية شمال العراق

وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن الطائرات الحربية التركيّة قصفت مناطق داخل إقليم كردستان العراق شمال البلاد وتحديدا قرية "بازي" فى منطقة "بروارى بالا" التابعة لناحية "كانى ماسي" ويرجح أنها استهدفت مقاراً لحزب العمال الكردستاني.

وكانت أنقرة واصلت قصفها لمناطق عراقية، فى استمرار لانتهاكاتها فى العراق، على الرغم من تنديد العديد من المسؤولين فى البلاد، واستدعاء سفيرها فى بغداد أكثر من مرة.

يشار إلى أن تركيا تشن هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستانى فى العراق منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أى إجراء لمكافحة الجماعة.