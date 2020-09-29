 بمشاركة عالمية.. السعودية تستضيف أول بطولة احترافية نسائية للجولف

ويُعد الحدث أول بطولة احترافية نسائية للجولف فى تاريخ المملكة، وأول حدث رياضى دولى يعود إلى المملكة العربية السعودية بعد جائحة فايروس كورونا المستجد، والذى تنظمه "جولف السعودية" والراعيان الرسميان صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو، اللذان يؤكدان التزامهما تجاه الرياضة بشكل عام ورياضة الجولف للسيدات بشكل خاص.

ويستضيف ملعب ونادى الجولف رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بطولتان احترافيتان للجولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات، حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة فى الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بجوائز تبلغ مليون دولار، فى حين تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق فى الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

لبطولتان تنظمان فى بيئة أمنة مع أخذ كامل الاحتياطات اللازمة والتى ستشهدان مشاركة نخبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة فى أجواء تنافسية فريدة من نوعها، إذ تُعد هذه المرة الأولى التى تقام بها بطولة احترافية عالمية نسائية للجولف فى تاريخ المملكة، إضافة إلى كون النظام الخاص ببطولة السعودية النسائية الدولية للفرق مستحدثاً وسيستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم فى رياضة الجولف.

وتأتى إقامة الحدث الرياضى الأول من نوعه فى الرياضة النسائية بشكل عام والجولف بشكل خاص، تأكيداً على التزام الاتحاد السعودى للجولف وجولف السعودية والراعيان الرسميان للبطولة ، بدعم وتطوير الرياضة النسائية فى المملكة تماشياً مع رؤية 2030 على الرغم من المصاعب التى تشهدها الرياضة حول العالم فى ظل هذه الأوقات الصعبة.

كان الاتحاد السعودى للجولف وجولف السعودية، أعلنا، فى وقت سابق مطلع العام الحالى، إقامة أول بطولة نسائية دولية للجولف، جاء ذلك خلال منافسات النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للجولف والمقدمة من سوفت بانك التى شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف، كالمصنف الأول عالمياً الأمريكى بروس كيبكا، ومواطنه بطل النسخة الأولى والمصنف الخامس حينها داستن جونسون، إضافة إلى الآيرلندى الشمالى وحامل لقب النسخة الثانية غرايم ماكداول.

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وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودى للجولف والجهة المنظمة جولف السعودية، ياسر بن عثمان الرميان: "لقد كانت بداية هذا العام صعبة على كل شعوب العالم من جميع النواحى، ولقد تأثر القطاع الرياضى بشكل كبير، وعلى الرغم من تلك التحديات إلا أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو مصممين الآن أكثر من أى وقت مضى وبنفس القدر على منح الرياضة على المستوى النخبوى المنصة اللازمة للاستمرار فى الازدهار داخل أرض الوطن الغالى وخارجه، مما يجعلنا فخورين جداً بإلقاء ثقلنا الكامل خلف بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف".

أضاف الرئيس التنفيذى لجولف السعودية والاتحاد السعودى للجولف، ماجد بن محمد السرور: "تتمثل رؤيتنا فى تنمية لعبة الجولف فى جميع أنحاء المملكة، وجعلها سهلة المنال وماتعة لجميع الرجال والنساء والأطفال، مضيفاً أن إحدى المبادرات الرئيسية فى هذا الصدد وهى استضافة البطولات القادرة على جذب أفضل اللاعبين واللاعبات فى العالم كوسيلة لإلهام الجيل القادم من لاعبى ولاعبات الجولف فى المملكة، لذلك يشرفنا أن نتخذ خطوتنا التالية فى تلك الرحلة من خلال الترحيب بالجولة الأوروبية للسيدات على أرض مملكتنا الحبيبة فى شهر أكتوبر المقبل بأول نسخة من بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف".

وأكدت الرئيس التنفيذى للجولة الأوروبية لجولف السيدات أليكساندرا أرماس أنهم متشوقون لأن يكونوا جزءا من التاريخ، بجلب أول حدث احترافى للسيدات فى رياضة الجولف إلى المملكة، مضيفة: "نشكرهم على التزامهم فى هذه السنة العصيبة على رياضتنا وذلك بتقديم بطولتى جولف للسيدات، ونحن نسعى دائماً لتطوير هذه الرياضة فى الدول المختلفة وادراجهم فى جدول الجولة، وكلنا ثقة بأن بطولة السعودية النسائية الدولية وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق ستكون تجربة مميزة للاعبات".

تعد بطولة السعودية النسائية الدولية لحظة فاصلة بالنسبة للمملكة، باعتبارها المرة الأولى التى ستلعب فيها لاعبات الجولف المحترفات بشكل تنافسى على أرضها، الأمر الذى يعكس التحول المستمر الذى تقوم به المملكة كجزء من رؤية 2030، فيما يمكن للزائر معرفة المزيد من المعلومات حول بطولة السعودية أرامكو النسائية الدولية للجولف من خلال الموقع الإلكترونى www.golfsaudi.com/en-us/ladies-international.