الارشيف / أخبار عربية

السودان تفرض رسوم على المسافرين بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء، فرض رسوم مالية طبية على المسافرين، بسبب نقص معدات ومستلزمات إجراء فحوصات فيروس "كوفيد-19" في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في المعمل القومي للصحة العامة، إنه بعد التعثر في توفير مستلزمات فحص كورونا، وبعد التشاور مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تقرر فرض رسوم على المسافرين باستثناء المرضى والحالات الخاصة والمسافرين للمهام الرسمية.

وأوضح المعمل القومي في خطاب لوزير الصحة في شأن توقف دعم المانحين للمسافرين ودعمهم فقط حالات الاشتباه والمرضى، أنه تقرر فرض رسم 40 دولارا على السفارات والهيئات الدبلوماسية ومثلها للأجانب، أما المؤسسات والشركات الخاصة (رجال الأعمال) فقد تقرر فرض رسم عليهم بقيمة 6,500 جنيه، والمؤسسات الحكومية 2,000 جنيه والمواطنين المسافرين 4,000 جنيه.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 13,606، فيما تم تسجيل 836 حالة وفاة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان تفرض رسوم على المسافرين بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا