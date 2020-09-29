السودان تفرض رسوم على المسافرين بسبب كورونا

قررت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء، فرض رسوم مالية طبية على المسافرين، بسبب نقص معدات ومستلزمات إجراء فحوصات فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في المعمل القومي للصحة العامة، إنه بعد التعثر في توفير مستلزمات فحص كورونا، وبعد التشاور مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تقرر فرض رسوم على المسافرين باستثناء المرضى والحالات الخاصة والمسافرين للمهام الرسمية.
وأوضح المعمل القومي في خطاب لوزير الصحة في شأن توقف دعم المانحين للمسافرين ودعمهم فقط حالات الاشتباه والمرضى، أنه تقرر فرض رسم 40 دولارا على السفارات والهيئات الدبلوماسية ومثلها للأجانب، أما المؤسسات والشركات الخاصة (رجال الأعمال) فقد تقرر فرض رسم عليهم بقيمة 6,500 جنيه، والمؤسسات الحكومية 2,000 جنيه والمواطنين المسافرين 4,000 جنيه.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 13,606، فيما تم تسجيل 836 حالة وفاة.
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