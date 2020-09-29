طالب النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، وكلاء النيابات العامة في إنهاء التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وحسب موقع "سودان تربيون" السوداني، جاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن تاج السر "تفقد سير إجراءات القضايا، في نيابة الأموال العامة، الخاصة بالتعدي على المال العام ودعاوى خيانة الأمانة والتصرف في مؤسسات القطاع العام بصورة تتعارض مع القوانين السائرة".
ووجه النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات مع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس البشير.
وناقش النائب العام مع وكلاء النيابة الصعوبات التي تعترض حصولهم على المعلومات وكيفية استرداد المتهمين الهاربين وتحريك الإجراءات.
وفي الوقت نفسه أقر النائب العام بصعوبة الحصول على المعلومات للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة السودانية.
ويجري التحقيق في 475 قضية ضد أنصار للرئيس البشير، معظمها يتعلق بالفساد المالي وحقوق الإنسان.
ويواجه السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات، ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام السوداني يطالب بسرعة إنهاء التحقيقات مع البشير وأنصاره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.