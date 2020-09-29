الحكومة الكويتية تنفى وفاة أمير البلاد: لا تلتفوا لمواقع التواصل

دعا الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية - طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، لعدم الالتفات إلى ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول شائعات بخصوص وفاة أمير الكويت.





وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، أعلن فى وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وناشد الديوان الأميرى الجميع تحرى الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التى تتداول بشأن صحة الأمير. وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده فى 23 يوليو الماضى، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذى بدأه فى مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

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