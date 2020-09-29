رئيس العراق: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات

قال الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية تعمل على حصر السلاح وحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا رفضه أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، حسبما نقلت شبكة "العربية".





وتأتى تصريحات الرئيس العراقى بعد دقائق من استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوة ناسفة فى مدينة بابل العراقية، إضافة إلى استهداف مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا، أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما أكدت مؤسسة الأمن القومى فى العراق، أن الدولة لن تسمح لعصابات خارجة عن القانون بالعبث بأمن المواطن.

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