الرئيسية/دوليات/ وفاة أمير دولة الكويت دوليات أعلن الديوان الأميري الكويتي , اليوم , وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. اظهر المزيد

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أمير دولة الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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