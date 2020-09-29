أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، الثلاثاء، أن طائرة تركية من طراز “إف-16” تمكنت من إسقاط إحدى طائراتهم من طراز “سوخوي 25”.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن “سقوط الطائرة أسفر عن مقتل قائدها”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تعلن إسقاط تركيا لإحدى مقاتلاتها ومقتل قائدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.