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أرمينيا تعلن إسقاط تركيا لإحدى مقاتلاتها ومقتل قائدها

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، الثلاثاء، أن طائرة تركية من طراز “إف-16” تمكنت من إسقاط إحدى طائراتهم من طراز “سوخوي 25”.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن “سقوط الطائرة أسفر عن مقتل قائدها”.

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