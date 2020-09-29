الشيخ محمد بن راشد ينعى أمير الكويت: قلب الخليج النابض

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.





وفى تغريدة عبر تويتر، نشر حاكم دبى صورة لأمير الكويت، وكتب: "رحم الله أب الكويت الحانى، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه". وتابع: "تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون". وكان الديوان الأميرى فى الكويت أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما قطع التلفزيون الرسمى الكويتى بثه قبل إعلان الخبر، وبث آيات من القرآن الكريم.

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