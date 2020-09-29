رئيس مجلس الأمة الكويتى ينعى الشيخ صباح الأحمد : أمير الإنسانية

وفى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كتب الغانم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق".

وأضاف: "فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك أيها القائد والوالد والمعلم سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله".

وكان الشيخ صباح الأحمد، مواليد 16 يونيو 1929، الحاكم الـ15 لدولة الكويت، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، فى سبتمبر الماضى، لاستكمال فحوصات طبية.