تونس تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 17405 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 246 وفاة.

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