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استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار

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دوت الخليج -
استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
استقرت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين.

وذكرت رويترز أن الذهب استقر عند 01ر1880 دولارا للأوقية بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة 1ر1 % وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر اغسطس الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 2ر0 % إلى 50ر1885 دولارا للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1% إلى 49ر23 دولارا للأوقية وخسر البلاتين 3ر0 %إلى 47ر876 دولارا في حين كسب البلاديوم 4ر0 % إلى 97ر2263 دولارا.

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