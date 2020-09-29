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خادم الحرمين وولى عهده يعزيان آل صباح وشعب الكويت فى وفاة أمير البلاد

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عبير العدوى 2020-09-29 17:25 0 تبليغ

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نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما. 

ووفقًا لوكالة الأنباء "واس"، قدم خادم الحرمين وولى عهد المملكة، خالص التعازى وصادق المواساة لعائلة آل صباح فى دولة الكويت، وللشعب الكويتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة صاحب السمو الشيخ صباح، الذى رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء فى دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتى الشقيق الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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