رسميا.. الإمارات تعلن ترشحها لمقعد غير دائم فى مجلس الأمن

جاء ذلك فى بيان الإمارات أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى أدلى به الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "ستواصل بلادى بنفس الخطى والمبادئ التى تأسست عليها جهودها فى صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

وتابع: "إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التى تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادى ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين فى ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا فى المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول".

وأكد وزير الخارجية على أن الإمارات "ستواصل الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية فى بلورة حلول دائمة للأزمات، ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات".

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ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى يونيو 2021 خمس دول، كأعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين فى المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.

وجاء الإعلان بعد حصول الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح فى عام 2012، وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ فى يونيو 2020.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها فى ديسمبر1971 كما سبق لها أن كانت عضوا في مجلس الأمن فى الفترة 1986 – 1987.

ورفعت حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن شعار: "أقوى باتحادنا"، وهو ضمن خطة الدولة التى تحث على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.