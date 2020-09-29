نعى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه كان أخًا وزعيمًا حكيمًا واستثنائيًا.





وكتب الحساب الرسمى لملك الأردن على موقع "تويتر": "فقدنا أخا كبيرا وزعيما حكيما مُحبّا للأردن.. وكان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق، كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ فى مساعيه الخيّرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربى، نعزى أنفسنا والشعب الكويتى الشقيق بهذا المُصاب الجلل". وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الاحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما، وأعلن الديوان الأميرى وفاة أمير البلاد فى بيان، قال فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى ينعى أمير الكويت: كان أخا وزعيما حكيما استثنائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.