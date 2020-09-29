الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

أعلن تلفزيون دولة الكويت قبل قليل أن مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسته الاستثنائية ونادى بالشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت.

والشيخ نواف الأحمد الصباح هو ولي عهد الكويت الحالي، وشغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ نواف وليًا للعهد، وفي العشرين من الشهر نفسه، تمت مبايعة مجلس الأمة للشيخ نواف وليًا للعهد.