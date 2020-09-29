بعد وفاة صباح الأحمد.. من هو أمير الكويت الجديد؟ 

مجرد ساعات أو أيام تفصلنا عن مبايعة أعضاء مجلس الأمة الكويتى للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حاكما للبلاد، فقانون الكويت ينص على : "أنه إذا خلا منصب الأمير نودى بولى العهد أميرا، فمن المتعارف عليه أن الكويت إمارة وراثية فى ذرية مبارك".





وأصدر الشيخ صباح الأحمد منذ 14 عاما أمرًا بتزكية أخيه الشيخ نواف لولاية العهد فى 7 فبراير 2006، أى بعد تولى الشيخ صباح الحكم بأسبوع.

ولد الشيخ نواف بمدينة الكويت فى 25 يونيو عام 1937، أى يبلغ من العمر 83 عاما، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذى حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950، درس فى مدارس الكويت المختلفة وهى مدارس حمادة وشرقوالنقرة ثم فى المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته فى أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمى، وتزوج نواف ولديه 4 أولاد وبنت وهم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة.

وتولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع، وبدأ عمله السياسى محافظا لحولى فى عام 1962 وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاما، ثم أصبح وزيرا للداخلية فى عام 1978، ووزيرا للدفاع فى عام 1988.

ومع تشكيل أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فى أبريل عام 1991، ثم أصبح نائب الرئيس الحرس الوطنى فى 1994، وعاد لتولى حقيبة وزارة الداخلية مجددا فى 2003، ثم أصبح وليا للعهد فى 2006، إلى أن جاء أميراللكويت فى 2020.