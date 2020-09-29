الكنيسة القبطية تنعى أمير الكويت: قائد الإنسانية ورجل السلام

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت قائد الإنسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على المستوى المحلى والدولى خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعاء.





وأضافت الكنيسة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، أننا نذكر له مواقفه التاريخية تجاه وطننا الغالى مصر وتدعيم العلاقة بين الدولتين الشقيقتين. وتتقدم الكنيسة بخالص العزاء للكويت حكومة وشعبا ولأسرته الكريمة وندعو أن يعوض الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والتنمية.

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