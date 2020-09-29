السعودية: 27 وفاة و539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفى بيان صحفى، اليوم، أكدت الصحة السعودية تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالوباء فى البلاد إلى 334 ألفًا و187 حالة.

كما أشار بيان الوزارة إلى تسجيل 696 حالة شفاء جديدة، وبذلك يصل إجمالى المتعافين من كورونا فى السعودية إلى 318 ألفًا و542 شخصًا.