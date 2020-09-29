عاجل.. مجلس وزراء الكويت يعقد اجتماعا استثنائيا ويصدر بيانا بعد قليل

وكان الديوان الأميرى فى الكويت أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذى وافته المنية عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، بعد خضوعه لرحلة علاج أخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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