عاجل.. مجلس وزراء الكويت يعلن الشيخ نواف الجابر الصباح أميرًا للبلاد

وفى بيانه الذى أعقب اجتماعًا طرئًا واستئنائيًا، اليوم الثلاثاء، أوضح مجلس الوزراء الكويتى أن الشيخ صباح الأحمد الصباح توفى بالولايات المتحدة فى تمام الرابعة بعد ظهر اليوم، بتوقيت الكويت.

ونعى بيان المجلس أمير الكويت، مؤكدًا أنه كان رحمه الله داعمًا للقضايا العربية والإسلامية، وأسس مدرسة للعمل السياسى، وقال البيان: "ننعى للشعب والأمتين العربية والإسلامية أمير الكويت".