عاجل- رئيس البرلمان الكويتى: الشيخ نواف الجابر يؤدى اليمين الدستورى غدا

وكان مجلس الوزراء الكويتى أعلن فى بيان رسمى، مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرًا لدولة الكويت، خلفًا للشيخ صباح الأحمد الصباح الذى وافته المنية فى وقت سابق من اليوم عن عمر 91 عامًا.

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