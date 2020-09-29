العراق يسجل 70 وفاة و4724 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة، فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبى لهذا اليوم، أثبتت تسجيل 4724 إصابة وشفاء 4028 حالة، و70 وفاة، ليصل العدد الإجمالى إلى إصابة 358290، وشفاء288812 حالة و 9122 وفاة.

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