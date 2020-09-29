الكويت: وفاتان و587 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاتين و587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 607 وفيات و104568 إصابة.

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